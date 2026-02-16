На 30 площадках фестиваля "Масленица" можно попробовать блины и другие блюда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители и гости Москвы могут отметить Масленицу на 30 городских площадках, передал портал мэра и правительства столицы.

Основной площадкой фестиваля "Масленица" стал Тверской бульвар, где можно попробовать как классические блины со сметаной, так и авторские. Предлагаются также блюда с красной икрой, неркой, омулем, колбаски из оленины на гриле. Из напитков можно попробовать таежный чай с брусникой, морошкой и клюквой.

Самым популярным блюдом стали ажурные каравайцы. Они доступны с разными начинками: со сгущенкой, малиновым вареньем и ягодным соте. Есть и толстые блины с такими начинками, как жюльен с курицей и грибами, ветчина и сыр, творог и вишня. Также посетители любят блин с лососем, семгой и руколой. Дополняют блюда согревающие напитки: ромашковый и черный чай с чабрецом, сбитень с имбирем и клюквой.

Кроме того, на площадке доступны блюда на гриле: шашлык, мидии, креветки, бургеры с котлетами из курицы, говядины или с креветками. Есть и сосиски в булочке с перцем халапеньо, сыром чеддер, беконом и морковью.

Оладьи и сырники с малиновым вареньем можно попробовать на площади Революции. Из десертов – шоколадная колбаска. К блинам предлагаются самые разные начинки: моцарелла и ветчина, карамель, сметана, ягоды. Есть там и вафли на палочке, к которым хорошо подходит чай с ягодами или кофе.

На Тверской площади можно найти блины с разнообразными начинками. Например, "Праздничный" с медом и апельсином или "Сладкая фантазия" с мороженым, бананом и сливками. Есть и тыквенные блины с орехами, селедка в шубе, "Аппетитные" с бужениной, песто из свеклы и солеными огурцами. Из напитков – безалкогольная медовуха с можжевельником и черной смородиной, латте с орехами и каштаном, какао "Карамелька".

Площадка в европейском стиле открыта для гостей в Столешниковом переулке. Тут предлагают вафли "Капризная принцесса", трубочки с ванилью, яблоки в карамели. Можно выбрать блины с корицей и яблоком, шоколадно-ореховой пастой и бананом, вареньем из шишек и кедровыми орехами. Из напитков: сбитень на шишках и пихте, лавандовый капучино, апельсиновый раф, горячий шоколад.

На пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской основным блюдом стали блины с сулугуни, к которым также можно добавить ветчину и шпинат. А на Митинской улице готовят блины с картофелем и селедкой, а также с семгой и сыром. Из сладкого – блины с орехами и шоколадом.

На улице Хачатуряна предлагаются классические блины со сметаной, пончики и сбитень. В Гольянове помимо классических угощений, есть блин-хачапури, блин ватрушка, "Богатырь", "Купеческий", "Заморский" с сыром и пепперони. Также можно попробовать шашлык из курицы и свинины.

В парке "Бригантина" на Коптевском бульваре представлены оригинальные рецепты: блины с лавандой, красной рыбой, икрой щуки и творожным сыром, с мороженым и апельсиновым соусом. Есть и блюда на гриле: креветки, шашлык, сосиски на булочке. Детям придутся по вкусу наггетсы и картофель фри. Из напитков – какао со зефиром, крымский чай, кофе.

На пересечении улиц Сухонской и Молодцова можно попробовать блины с говядиной и перцем халапеньо, семгой, шашлыком. Среди сладких вариантов – блины с мороженым, яблочным припеком и хурмой. На гриле готовят утиную грудку с брусничным соусом и индейку с ананасом.

Фестиваль "Масленица" в Москве будет проходить до 22 февраля. Главной площадкой стал Тверской бульвар, где посетителей ждут концерты оркестра, театральные представления и спортивные состязания. Особенностью фестиваля 2026 года стало его оформление в национальном стиле, включающее более 300 оригинальных кукол и декорации в виде лошадей, пряников и леденцов.