06 февраля, 11:05

Город

Сергунина: московский фестиваль "Масленица" пройдет с 13 по 22 февраля

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Масленица" пройдет в Москве с 13 по 22 февраля. В разных районах будут работать около 30 площадок, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Гости смогут попробовать блины, принять участие в кулинарных и творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и интерактивных программах, а также посетить музыкальные выступления и спектакли по мотивам сказок.

"Горожане и туристы смогут познакомиться с праздничными традициями разных регионов России, освоить азы ткачества и художественной росписи, приготовить сытные угощения", – отметила вице-мэр.

Основной локацией фестиваля станет Тверской бульвар, где пройдут выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты. Посетителям также представят косметику, декор для дома, свечи и аксессуары от российских брендов.

На Тверской площади все желающие смогут сделать своими руками гирлянды из фетра и атласных лент, а еще народные куклы. Участники мастер-классов на площадке на Коптевском бульваре будут заниматься росписью по дереву, на улице Адмирала Руднева – лепкой игрушек из глины, на Матвеевской улице – созданием салфеток с кружевом.

Кулинарные занятия пройдут сразу в нескольких местах, в том числе на Ореховом бульваре, улице Святоозерской и Теплый Стан. Гостей научат готовить блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.

Одной из особенностей фестиваля в 2026 году станет оформление площадок в национальном стиле. В частности, для события придумали свыше 300 уникальных кукол. Среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников и леденцов.

Афишу и адреса локаций опубликуют на туристическом сервисе Russpass. Для просмотра расписания занятий необходимо будет выбрать подходящую площадку на интерактивной карте.

Фестиваль "Масленица" станет частью проекта "Зима в Москве", который направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки.

В субботу, 7 февраля, в арт-павильоне "Фабрика подарков" все желающие смогут посетить мастер-классы. Например, с 17:00 до 18:30 участники будут учиться создавать уникальные значки, а с 19:30 до 21:00 – праздничные открытки. Также с 21:00 до 22:00 в игровой зоне можно будет выбрать настольные игры по интересам.

Масленицу проведут на площадках проекта "Зима в Москве"

Сюжет: Зима в Москве
городфестивали

