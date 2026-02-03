Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:50

Город

В парке "Надежда" покажут шоу каскадеров в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба досугового центра "Атлант"

Шоу с участием титулованных каскадеров, включающее элементы экстремального вождения, акробатические трюки и пиротехнические эффекты, ожидает гостей в парке "Надежда", передал портал мэра и правительства столицы.

Бесплатное представление будет организовано в рамках проекта "Зима в Москве" 7 февраля с 14:00 до 16:00.

"Наша цель – не просто удивить, а подарить зрителям настоящие эмоции, которые останутся с ними надолго. Мы подготовили зрелищное шоу, которое соединило в себе драйв, красоту движения и мощь огня. Гостей парка ждет по-настоящему праздничное городское событие", – рассказал гендиректор досугового центра "Атлант" Алексей Белоедов.

Участие в программе примут члены профессиональной команды каскадеров, имеющие десятки наград, включая чемпионов мира и России по каскадерскому искусству, а также призеров чемпионата РФ по историческому фехтованию. Коллектив также установил более 40 мировых рекордов, некоторые из которых были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Более того, спортсмены принимали участие в создании трюков более чем для 170 фильмов и 250 телепроектов.

Посетители увидят сольные и групповые выступления с использованием автомобилей и квадроциклов. Программа включит в себя фигурный дрифт, акробатические прыжки через движущиеся внедорожники, огненные препятствия и пиротехнические элементы.

Подчеркивается, что организаторы особое внимание уделили безопасности шоу. В частности, каскадеры прошли специальную подготовку и тщательно отрепетировали все номера. Кроме того, саму площадку оборудуют ограждениями и современными средствами пожаротушения.

Попробовать себя в несложных трюках на льду горожане смогут сами на фестивале "Сердца на льду". Мероприятие пройдет 14 февраля сразу на трех московских катках.

Например, на катке "Южный" олимпийского комплекса "Лужники" гостей ждут викторины, конкурсы и концерт. Также участникам предлагается поддержать атмосферу праздника, надев костюмы красных оттенков, шляпы, винтажные юбки или классические пальто.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика