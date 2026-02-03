В парке "Надежда" покажут шоу каскадеров в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба досугового центра "Атлант"

Шоу с участием титулованных каскадеров, включающее элементы экстремального вождения, акробатические трюки и пиротехнические эффекты, ожидает гостей в парке "Надежда", передал портал мэра и правительства столицы.

Бесплатное представление будет организовано в рамках проекта "Зима в Москве" 7 февраля с 14:00 до 16:00.

"Наша цель – не просто удивить, а подарить зрителям настоящие эмоции, которые останутся с ними надолго. Мы подготовили зрелищное шоу, которое соединило в себе драйв, красоту движения и мощь огня. Гостей парка ждет по-настоящему праздничное городское событие", – рассказал гендиректор досугового центра "Атлант" Алексей Белоедов.

Участие в программе примут члены профессиональной команды каскадеров, имеющие десятки наград, включая чемпионов мира и России по каскадерскому искусству, а также призеров чемпионата РФ по историческому фехтованию. Коллектив также установил более 40 мировых рекордов, некоторые из которых были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Более того, спортсмены принимали участие в создании трюков более чем для 170 фильмов и 250 телепроектов.

Посетители увидят сольные и групповые выступления с использованием автомобилей и квадроциклов. Программа включит в себя фигурный дрифт, акробатические прыжки через движущиеся внедорожники, огненные препятствия и пиротехнические элементы.

Подчеркивается, что организаторы особое внимание уделили безопасности шоу. В частности, каскадеры прошли специальную подготовку и тщательно отрепетировали все номера. Кроме того, саму площадку оборудуют ограждениями и современными средствами пожаротушения.

Попробовать себя в несложных трюках на льду горожане смогут сами на фестивале "Сердца на льду". Мероприятие пройдет 14 февраля сразу на трех московских катках.

Например, на катке "Южный" олимпийского комплекса "Лужники" гостей ждут викторины, конкурсы и концерт. Также участникам предлагается поддержать атмосферу праздника, надев костюмы красных оттенков, шляпы, винтажные юбки или классические пальто.

