Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Алексеева передали РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения", – говорится в сообщении.

Также в Москве удалось задержать его пособника Виктора Васина. Еще одна пособница покушения Зинаида Серебрицкая выехала на Украину.

В настоящее время продолжается розыск организаторов преступления.

Покушение на Алексеева произошло в Москве 6 февраля. Неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев ранее сообщил, что к задержанию преступника подключились все спецслужбы мира. Он также добавил, что Алексеев пришел в себя и начал разговаривать.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал теракт против Алексеева желанием Киева сорвать переговоры. По его словам, Украина готова сделать все, чтобы убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования.