Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 09:53

Происшествия

Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Алексеева передали РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения", – говорится в сообщении.

Также в Москве удалось задержать его пособника Виктора Васина. Еще одна пособница покушения Зинаида Серебрицкая выехала на Украину.

В настоящее время продолжается розыск организаторов преступления.

Покушение на Алексеева произошло в Москве 6 февраля. Неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев ранее сообщил, что к задержанию преступника подключились все спецслужбы мира. Он также добавил, что Алексеев пришел в себя и начал разговаривать.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал теракт против Алексеева желанием Киева сорвать переговоры. По его словам, Украина готова сделать все, чтобы убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования.

В Москве на месте покушения на генерал-лейтенанта МО Алексеева работают силовики

Читайте также


происшествия

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика