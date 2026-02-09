Умер экс-хоккеист "Спартака" и "Динамо" Артем Федоров

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Артем Федоров умер на 33-м году жизни, передал хоккейный клуб "Сочи" в телеграм-канале.

В хоккейном клубе рассказали, что спортсмен запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу. В ХК назвали Федорова добрым и отзывчивым человеком. "Сочи" выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Причины смерти Федорова не называются.

На протяжении спортивной карьеры Федоров играл в составе московского "Динамо", уфимского "Салавата Юлаева", столичного "Спартака", петербургского СКА. Всего в активе спортсмена 376 матчей в КХЛ и 169 очков.

"Сочи" стал последним клубом Федорова в КХЛ. В составе команды он провел 16 матчей в сезоне-2022/23, набрав 10 очков.