09 февраля, 21:29Спорт
Умер экс-хоккеист "Спартака" и "Динамо" Артем Федоров
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Артем Федоров умер на 33-м году жизни, передал хоккейный клуб "Сочи" в телеграм-канале.
В хоккейном клубе рассказали, что спортсмен запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу. В ХК назвали Федорова добрым и отзывчивым человеком. "Сочи" выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Причины смерти Федорова не называются.
На протяжении спортивной карьеры Федоров играл в составе московского "Динамо", уфимского "Салавата Юлаева", столичного "Спартака", петербургского СКА. Всего в активе спортсмена 376 матчей в КХЛ и 169 очков.
"Сочи" стал последним клубом Федорова в КХЛ. В составе команды он провел 16 матчей в сезоне-2022/23, набрав 10 очков.