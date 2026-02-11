В Санкт-Петербурге спасли повисшего на проводах рабочего

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербург"

Спасатели в Санкт-Петербурге помогли спуститься рабочему, который сорвался с крыши и повис на проводах, сообщает ГУ МЧС России по городу.

Мужчина сорвался во время уборки снега с кровли дома 22 на улице Правды и оказался на уровне 6-го этажа. Его эвакуировали с помощью автолестницы. Рабочего передали сотрудникам скорой помощи, госпитализация не понадобилась.

После инцидента прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга была организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Будет дана оценка достаточности мер, которые принял работодатель при организации работы на высоте, уточнили в ведомстве.

Ранее на Сахалине эвакуировали рыбаков с оторвавшейся от берега льдины. В результате на берег были доставлены 43 человека. Никто не пострадал. Всего к спасению были привлечены 12 человек и 6 единиц техники.

