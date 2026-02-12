Театр на Юго-Западе отметит юбилей Шульженко спектаклем "Клавдия"

Фото: Театр на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе отметит 120-летие со дня рождения советской эстрадной певицы и актрисы Клавдии Шульженко спектаклем-концертом "Клавдия". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Показы спектакля состоятся 8 и 28 мая в рамках проекта "Мы+". Режиссером-постановщиком выступил Анатолий Журавлев.

Зрители увидят весь путь Шульженко: от начала карьеры и поиска своего голоса до огромного успеха и несправедливой критики. Также спектакль больше расскажет о людях, которые были в жизни артистки, – Иосифе Кобзоне, Василии Соловьеве-Седом, Исааке Дунаевском и других.

Спектакль будет включать в себя диалоги, в том числе и со зрителями, песни, монологи, драматические сцены и оркестровую музыку. В постановке примут участие Анатолий Журавлев, Полина Журавлева и ВИА "Клава".

Театр на Юго-Западе имеет самый большой репертуар в России. В месяц он проводит около 50 мероприятий, куда входят классические спектакли и эксперименты. Он удостоился премии правительства России за цикл "Шекспир на рубеже веков". Вместе с тем учреждение сотрудничает с японским театром "Тоуэн".

