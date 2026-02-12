Форма поиска по сайту

12 февраля, 12:01

Культура

В театрах Москвы представят премьеры 14 и 15 февраля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В театрах Москвы представят премьеры 14 и 15 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в театре "Современник" в субботу, 14 февраля, состоится показ спектакля "Спешите делать добро" по пьесе Михаила Рощина в новой сценической редакции драматурга Олега Антонова. По сюжету столичный инженер Мякишев вернулся из командировки вместе со спасенной им девочкой Олей из неблагополучной семьи. Этот поступок становится испытанием для его жены, лучшего друга и соседки.

Режиссеры Яна Сексте и Алексей Усольцев отмечают, что в постановке представлены две точки зрения, которые кардинально противоположны друг другу, благодаря чему у зрителей будет возможность выбрать сторону. В ролях – Александр Хованский, Марина Лебедева, Сергей Гирин, Татьяна Бабенкова и другие.

В тот же день на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя состоится премьера спектакля "С любовью. До востребования", при этом постановка подготовлена совместно с Москонцертом.

Спектакль перенесет зрителей в зал ожидания на вокзале, в котором герои вынуждены провести несколько часов из-за отмены поездов. В постановке прозвучат известные мелодии о любви в оригинальных аранжировках – классические романсы или композиции в стиле джаз.

В ролях – Анна Александер, Марк Бурлай, Алена Гончарова, а музыкальные композиции исполнят коллективы и артисты Москонцерта.

В субботу, а также воскресенье, 15 февраля, в Театре на Трубной пройдет премьера комедии "Не любишь, ну и пусть". Спектакль поставлен по пьесе Виктории Токаревой, автора сценариев к фильмам "Джентльмены удачи" и "Мимино". По словам режиссера постановки Игоря Мужжухина, она не про возвышенные чувства в идеальных обстоятельствах, а про то, как живут обычные люди.

"Я хочу, чтобы зритель вышел из зала и вдруг вспомнил того самого человека. Ту самую любовь. Ту самую фразу: "Ну и пусть". Ведь у каждого она была. Просто мы все думаем, что забыли", – подчеркнул он.

Роли исполняют Анастасия Акатова, Родион Вьюшкин, Татьяна Циренина и другие.

В эти же дни пройдет премьерный показ спектакля "Таланты и поклонники". Постановка режиссера Ирины Пахомовой завершает трилогию, начатую спектаклями "Лес" и "Без вины виноватые".

В центре сюжета – актриса провинциального театра Александра Негина, которой предстоит тяжелый выбор: согласиться на покровительство богатого поклонника, из-за чего придется пойти на компромисс с совестью, или остаться верной искусству, но обречь себя на нищету.

Главную роль исполнит Елена Маркелова. Кроме того, в спектакле примут участие Мария Аврамкова, Антон Алипов, Илья Ковалев и многие другие артисты.

Приобрести билеты на спектакли можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в московских театрах проходят спектакли, поставленные по произведениям школьной программы. Например, в Театре на Юго-Западе можно посетить постановку Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита".

Спектакль идет 3 часа 35 минут, за это время зрители увидят сатирическую Москву, трагический Ершалаим и потусторонний мир Воланда. Это может стать полезным материалом для тех, кто готовится к ЕГЭ, чтобы осмыслить важнейшие проблемы произведения.

Дом-музей Марины Цветаевой можно посетить 12 февраля в рамках "Музейной недели"

