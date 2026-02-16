Чичваркина заочно приговорили к 9 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд Москвы заочно приговорил бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в канале MAX столичной прокуратуры.

51-летний Чичваркин признан виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, а также по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным суда, в июле 2024 года, находясь за пределами России, он разместил в социальной сети публикацию, содержащую недостоверную информацию о действиях армии. Кроме того, в апреле 2025 года Чичваркин опубликовал видеоролик и комментарии без обязательной маркировки иностранного агента.

Суд также лишил его права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на 4 года и 11 месяцев.

Ранее общественное движение "Зов народа" выступило с инициативой признать Чичваркина спонсором терроризма и возбудить против него уголовное дело по статье о госизмене. Причиной послужили призывы предпринимателя в соцсетях к подписчикам перечислять средства в украинские фонды, поддерживающие вооруженные силы Украины.

Также бизнесмена обвинили в связях с нежелательной в России организацией и в публикации материалов на видеохостинге без указания статуса иноагента, несмотря на его пребывание за границей. Столичная прокуратура отметила, что бизнесмен дважды привлекался к административной ответственности за нарушения, связанные с деятельностью иноагента, после чего был объявлен в розыск.

В сентябре Чичваркин был заочно арестован по обвинениям в распространении ложной информации об армии РФ и уклонении от обязанностей иноагента.