Бизнесмена Чичваркина обвинили в участии в деятельности нежелательной организации

Фото: ТАСС/ZUMA/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в России иноагентом)

Бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) обвинили в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Дорогомиловского суда Москвы.

В инстанции не уточнили название организации, так же как и другую информацию по делу. Сама статья предполагает штраф до 15 тысяч рублей.

В апреле прошлого года общественное движение "Зов народа" потребовало признать Чичваркина спонсором терроризма. Общественники обратились в СК РФ с требованием возбудить в отношении него уголовное дело о государственной измене.

Как уточнил глава движения Сергей Зайцев, предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ.

Ранее в Красноярском крае были задержаны семеро человек по подозрению в участии в нежелательной организации в РФ "Аллатра". Они осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения, основанного на Украине.

В частности, фигуранты размещали в закрытом чате одного из мессенджеров различную информацию о деятельности организации, привлекали в сообщество новых участников, соблюдая меры конспирации, а также регулярно организовывали встречи и собрания.