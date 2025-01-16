СК: подросток из Реутова обвиняется в участии в террористической организации

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подросток в подмосковном Реутове обвинен в участии в террористической организации. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ГСУ СК России.

"16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время подросток задержан, скоро ему будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, с сентября 2023 по январь 2025 года юноша вступил в структурное подразделение террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности. При этом он также принимал участие в обсуждениях совершения преступлений, о чем стало известно сотрудникам ФСБ России.

В Реутове 16 января силовикам удалось предотвратить теракт в школе, который планировал устроить десятиклассник. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с произошедшим также были усилены меры антитеррористической безопасности во всех местных образовательных организациях.