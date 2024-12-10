Рулон утеплителя упал с крыши на девочку в Приморье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Во Владивостоке рабочие выронили рулон утеплителя с крыши, из-за чего 15-летняя девочка получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура Приморья в своем телеграм-канале.

Пострадавшая попала на огражденную специальной лентой территорию. Девочка с травмами госпитализирована.

Отмечается, что рабочие выполняли капитальный ремонт многоквартирного дома. По факту инцидента прокуратура поставила на контроль доследственную проверку.

Ранее ребенок погиб в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Шадринске Курганской области. Возгорание началось в квартире на первом этаже. В это время там находились девочки 4, 6 и 14 лет.

Погибла самая старшая. Младшие были госпитализированы с отравлением угарным газом.