10 декабря, 10:46Происшествия
Рулон утеплителя упал с крыши на девочку в Приморье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Во Владивостоке рабочие выронили рулон утеплителя с крыши, из-за чего 15-летняя девочка получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура Приморья в своем телеграм-канале.
Пострадавшая попала на огражденную специальной лентой территорию. Девочка с травмами госпитализирована.
Отмечается, что рабочие выполняли капитальный ремонт многоквартирного дома. По факту инцидента прокуратура поставила на контроль доследственную проверку.
Ранее ребенок погиб в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Шадринске Курганской области. Возгорание началось в квартире на первом этаже. В это время там находились девочки 4, 6 и 14 лет.
Погибла самая старшая. Младшие были госпитализированы с отравлением угарным газом.