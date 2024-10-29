Пьяная женщина с ребенком избила попутчицу в лифте в Саратовской области

Фото: depositphotos/blinow61

Пьяная женщина с ребенком избила попутчицу в лифте в жилом доме на улице Романтиков в саратовском поселке Солнечном. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

Получившая травмы 40-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что собиралась навестить подругу и встретила в лифте нетрезвую женщину с маленькой девочкой.

"Испугавшись за несовершеннолетнюю, саратовчанка сделала замечание горожанке, спросив ее ли это дочь. Незнакомка пояснила, что это ребенок ее подруги, к которой она приехала, и посоветовала не лезть в чужое дело, при этом нанесла ей удар по лицу", – уточняется в публикации.

Позже врачи зафиксировали у пострадавшей кровоподтеки на верхнем веке правого глаза, челюсти и предплечья. Расследуется уголовное дело о нанесении побоев.

Через некоторое время в полицию доставили ранее судимую 44-летнюю жительницу областного центра.

Ранее в поселке Янино под Санкт-Петербургом пострадали четыре человека во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения – граждане России, работавшие в местном магазине.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

