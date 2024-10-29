В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Подросток из поселка Марьяновка Омской области напал с ножом на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 октября. В полицию поступило сообщение о 38-летней женщине, которая была доставлена в больницу с колото-резаными ранами на лице и теле. Полицейские установили, что она работает в такси, а напавшим на нее злоумышленником оказался один из пассажиров.

"Молодой человек, сидевший на заднем сиденье ее автомобиля, внезапно начал наносить ей удары ножом. Женщина выбежала из машины и добежала до первого дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время молодой человек, в котором она узнала ранее знакомого ей местного жителя, сел за руль и скрылся с места преступления", – сообщили представители ведомства.

Полиция сумела задержать нападавшего спустя несколько часов. Им оказался 15-летний подросток, который передвигался на угнанном Renault Fluence. В момент задержания молодой человек ехал по дороге неподалеку от села Спартак Марьяновского района.

Сотрудники органов установили, что злоумышленник состоит на профучете в полиции с 2023 года. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и угоне.

Между тем вечером 23 октября женщина-таксист была убита в челябинском Коркине. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый. Позже суд постановил арестовать его на два месяца.

По версии следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, мог произойти конфликт. В результате ссоры последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Инцидент стал причиной народного схода жителей Коркина, которые оказались возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Его оперативно задержали правоохранители, им оказался глава цыганской диаспоры.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры.