В Подмосковье арестован мужчина, избивший таксиста

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Пассажир, избивший таксиста в Люберцах, отказавшись платить за проезд, арестован до 30 сентября, передает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель Дагестана. В ведомстве уточнили, что он официально не трудоустроен и не имеет постоянной регистрации на территории Москвы и Московской области.

ЧП произошло 30 августа. По версии следствия, пассажир отказался оплачивать проезд, вышел из машины в районе Инициативной улицы и затем избил 30-летнего водителя такси. После этого нападавший скрылся, а таксисту пришлось оказывать медицинскую помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже при задержании подозреваемого СКР возбудил еще одно уголовное дело, но уже по статье "Мошенничество".