Задержан подозреваемый в нападении на водителя такси в Люберцах

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на таксиста в подмосковных Люберцах. Об этом пишет пресс-служба областного управления СКР.

По данным ведомства, злоумышленником оказался уроженец СКФО 1994 года рождения. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сейчас его подозревают в хулиганстве, согласно статье 213 УК РФ.

В настоящее время СКР возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, 30 августа пассажир отказался оплачивать проезд, вышел из машины в районе Инициативной улицы и затем избил 30-летнего водителя такси. После этого нападавший скрылся, а таксисту пришлось оказывать медицинскую помощь.

