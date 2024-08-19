Безбилетница напала на контролера в автобусе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пассажирка, не оплатившая проезд в общественном транспорте, напала на женщину-контролера в салоне автобуса на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 33-летняя женщина, не оплатив проезд, избила руками и ногами женщину-контролера, которая потребовала от пассажирки предъявить билет. В связи с этим Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение злоумышленницы к уголовной ответственности за применение насилия в отношении контролера. Теперь женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что контролер, проверяющий оплату проезда и провоза багажа на наземном городском транспорте, является должностным лицом и представителем власти.

Ранее суд в Москве приговорил безбилетника, который ударил по голове контролера в столичном метро, к двум годам лишения свободы. По данным столичного Дептранса, в ноябре прошлого года контролер заметила пассажира, который прошел в метро без оплаты проезда. Она попросила мужчину предъявить документы, на что он ответил агрессией. Безбилетник начал кричать, а затем ударил контролера. Кроме того, друзья нарушителя окружили сотрудников метрополитена и угрожали им.

