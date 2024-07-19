Ударивший по голове контролера в метро Москвы приговорен к двум годам заключения

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мещанский районный суд приговорил безбилетника, который ударил по голове контролера в столичном метро, к двум годам лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года контролер заметила пассажира, который прошел в метро без оплаты проезда. Она попросила мужчину предъявить документы, на что он ответил агрессией. Безбилетник начал кричать, а затем ударил контролера. Кроме того, друзья нарушителя окружили сотрудников метрополитена и угрожали им.

В Дептрансе отметили, что нападение на сотрудников московского транспорта наказывается в соответствии со статьей "Применение насилия в отношении представителя власти". За это грозит до десяти лет лишения свободы. В департаменте призвали горожан не забывать оплачивать поездку при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей.

Ранее суд арестовал двух пранкеров, которые инсценировали драку и бегали по крыше поезда в Московском метрополитене. Инцидент произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро. Каждый из мужчин отбыл наказание в виде ареста на 10 и 7 суток.