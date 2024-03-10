Суд арестовал москвича, не оплатившего почти 30 штрафов за безбилетный проезд

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мужчина получил семь суток административного ареста за то, что он не оплатил почти 30 постановлений за безбилетный проезд в столичном транспорте. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сообщается, что злостному безбилетнику суд назначил семь суток административного ареста. У 28-летнего москвича было почти 30 постановлений за безбилетный проезд, но штрафы мужчина не оплачивал.

В Дептрансе напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2 000 рублей. В случае неуплаты в срок он увеличивается в 2 раза, либо заменяется административным арестом до 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов. В ведомстве призвали пассажиров оплачивать проезд при входе в транспорт и обязательно дождитесь зеленой галочки на валидаторе. Только так поездка считается оплаченной.

Ранее стало известно, что за январь 2024 году в столичном транспорте было выявлено 47 тысяч безбилетников. Контролеры проверили более 780 тысяч билетов, что на 30% больше, чем в январе 2023 года. Усиленные проверки прошли также в ТиНАО, где было выявлено свыше 800 безбилетников.