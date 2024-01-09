Свыше 4 тыс безбилетников выявили в столичном транспорте в новогодние выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время новогодних выходных контролеры выявили более четырех тысяч безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, безопасность и комфорт поездок в наземном транспорте и метро обеспечивали почти 500 контролеров.

Благодаря оплаченным поездкам пассажиры могут гарантировано получить страховые выплаты в случае ДТП. Кроме того, полученные средства помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижные составы и улучшать пассажирские сервисы, говорится в материале Дептранса.

Москвичей призвали прикладывать проездной, включая безлимитный или социальный, к валидатору при каждой поездке в общественном транспорте. После этого необходимо убедиться, что оплата прошла.

Ранее сообщалось, что в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Москвы составляет две тысячи рублей.

В Дептрансе напомнили о заморозке годового абонемента на проезд в московском транспорте