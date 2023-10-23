Более 28 тыс напоминаний об оплате проезда разместили в транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Информация хорошо видна пассажирам, но при этом не создает дополнительного визуального шума", – отметили в ведомстве.

Вместе с этим в Дептрансе уточнили, что оплата проезда гарантирует пассажирам получение страховой выплаты в случае ДТП, помогает специалистам оценивать востребованность маршрутов и корректировать расписание, а также позволяет направлять средства на обновление транспорта.

Оплачивать поезд необходимо сразу после посадки в транспорт. Для прохождения оплаты следует дождаться появления зеленой галочки на валидаторе.

В случае выявления безбилетных пассажиров контролеры имеют право выписать штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее стало известно, что пользователями приложения "Московский транспорт" стали более 1,5 миллиона человек. С его помощью пассажиры могут пополнять транспортные карты, оплачивать парковки, прокладывать маршруты в метро и совершать другие действия.



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