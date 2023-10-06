Более 1,5 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Московский транспорт" зарегистрировались более 1,5 миллиона пользователей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем наши цифровые сервисы: добавляем новые функции и улучшаем старые. Делаем так, чтобы транспорт становился еще доступнее и понятнее", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в настоящее время проходит открытое тестирование новых возможностей "Московского транспорта". Любой желающий может поучаствовать в тестировании и оставить свое мнение о работе сервиса. Скоро у приложения выйдет обновление с функцией напоминания. Теперь пассажиры не пропустят свою остановку.

В Дептрансе сообщили, что зарегистрированным пользователям в приложении доступна аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, пополнение транспортной карты. Кроме того, пользователи могут отправить заявку в департамент транспорта и в чат-бот Александра. Помимо этого, в приложении возможно оставлять комментарии и писать в техподдержку.

Ранее в Дептрансе рассказали, что в приложении "Московский транспорт" появилась схема второго маршрута электрических судов. На карте он обозначается фиолетовым цветом. В приложении пользователи могут узнать расписание, остановки, время в пути и возможные пересадки на другие маршруты.