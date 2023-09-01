Пассажиры московского транспорта смогут экономить на проезде при оплате по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

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Жители и гости Москвы смогут получить кешбэк в 10 рублей, оплачивая проезд в общественном транспорте города по биометрии с помощью карты "Мир", сообщает пресс-служба платежной системы.

Акция продлится с 1 сентября до 31 декабря 2023 года. Оплачивать проезд при помощи биометрии можно на всех станциях метро, МЦК, всех ж/д направлениях "Аэроэкспресса" и регулярном речном транспорте. Для этого банковскую карту "Мир" следует заранее привязать в профиле приложения "Метро Москвы".

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марии Точиловой, аналогичная акция прошла в Москве весной 2023 года.

"Тогда москвичи и гости столицы сэкономили на поездках более 150 миллионов рублей. Нет сомнений, что до Нового года пассажиры общественного транспорта столицы также сэкономят в семейных бюджетах значительную сумму благодаря нашему предложению", – сообщила Точилова.

Чтобы подключиться к сервису оплаты по биометрии, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы", сдать свое фото и привязать банковскую карту "Мир‎". Для корректной работы сервиса ваше фото должно быть сделано анфас при хорошем освещении, лицо открыто. Сервис станет доступен в течение нескольких часов.

Кроме того, кешбэк вернется обратно на карту за поездки во всем городском транспорте столицы, включая метро, МЦК, МЦД, регулярный речной и наземный транспорт – автобусы, электробусы и трамваи, если оплатить проезд картой "Мир", загруженной в смартфон через Mir Pay или Samsung Pay. Гаджет должен быть на базе Android.

"Вместе с платежной системой "Мир" мы запускаем девятую акцию в городском транспорте. Это помогает нам сделать поездки еще привлекательнее для жителей. Столичная билетная система остается лучшей в стране, а тарифы – одними из самых выгодных. Мы предлагаем нашим пассажирам лучшие условия и сервисы для оплаты проезда в соответствии с задачей, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – заявил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что льготный проезд на электричках для школьников и студентов возобновят с 1 сентября. На территории Москвы и Владимирской области ученики образовательных учреждений имеют право на льготный проезд на поездах и экспрессах. В Смоленской и Рязанской областях они могут ездить по льготным билетам на поездах 6 000-й нумерации и экспрессах, в Московской, Калужской, Курской и Тульской областях – в электропоездах 6 000-й нумерации.

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