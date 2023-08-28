Тематические карты "Тройки" выпустили к юбилею Мосгортранса

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" выпустили к юбилею Мосгортранса. В их дизайне можно заметить прогрессивность и технологичность российского оператора транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Приобрести карты можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская".

"На протяжении 65 лет Мосгортранс ежедневно перевозит миллионы пассажиров и создает удобные транспортные связи. К юбилею предприятия мы выпустили тематические карты "Тройка" в знак уважения к его сотрудникам и той важной работе, которую они выполняют", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее заммэра заявил, что "Мосгортранс" обслуживает более 700 маршрутов наземного транспорта. По его словам, парк подвижного состава Мосгортранса вмещает свыше 6,5 тысячи современных автобусов и электробусов. Вся техника соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, ее каждый день проверяют.

До этого Ликсутов рассказал, что пассажиры осуществили свыше 135 тысяч поездок с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке. В общей сложности с 20 июня было выполнено 3,5 тысячи рейсов и пройдено электросудами 25 тысяч километров.

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