"Мосгортранс" обслуживает более 700 маршрутов наземного транспорта – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мосгортранс" обслуживает более 700 маршрутов наземного транспорта, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, парк подвижного состава "Мосгортранса" вмещает свыше 6,5 тысячи современных автобусов и электробусов. Ликсутов отметил, что техника соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, ее каждый день проверяют.

"Ваши поездки в городском наземном транспорте становятся еще безопаснее и комфортнее. Это отвечает задаче по улучшению обслуживания пассажиров, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Ранее Ликсутов рассказал, что пассажиры осуществили свыше 135 тысяч поездок с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке. В общей сложности с 20 июня было выполнено 3,5 тысячи рейсов и пройдено электросудами 25 тысяч километров.

Новости часа: более 2 млн поездок совершили пассажиры МЦД-3