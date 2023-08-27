Более 8,5 тыс пользователей активировали зарядку электроавто через "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 8,5 тысячи пользователей активировали зарядку электроавтомобилей с помощью приложения "Московский транспорт". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице насчитывается около 220 зарядных станций "Энергии Москвы". По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, популярность электромобилей в столице растет. Только за этот год почти 4 тысяч пользователей запустили зарядную сессию через приложение, что почти половина от всех активаций за 2021–2022 годы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы будем и дальше развивать среду для владельцев электромашин", – отметил Ликсутов.

В приложении "Московский транспорт" можно найти зарядные станции "Энергия Москвы" на карте. Для этого нужно включить слой "Электрозарядные станции". Помимо этого, в приложении можно узнать, свободна ли станция, и забронировать ее, а также начать и завершить зарядную сессию.

Ранее Ликсутов заявил, что "Мосгортранс" обслуживает более 700 маршрутов наземного транспорта. По его словам, парк подвижного состава "Мосгортранса" вмещает свыше 6,5 тысячи современных автобусов и электробусов. Вся техника соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, ее каждый день проверяют.



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