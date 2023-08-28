Дошкольники семи лет смогут получить карту москвича

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дошкольники, которым исполнилось семь лет, теперь могут получить карту москвича. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра города Максим Ликсутов, по этой карте им будет доступен льготный проезд.

"Мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших 7 лет, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить более двух тысяч рублей в месяц", – подчеркнул он.

Также для маленьких пассажиров будет действовать скидка 50% на билеты пригородного железнодорожного сообщения с 1 сентября по 15 июня.

Карта москвича имеет следующие преимущества: предоставляет возможность пользоваться льготами на всех видах общественного транспорта, а также скидками на определенные товары, может использоваться в качестве полиса ОМС и единого читательского билета при посещении библиотек.

Ее могут оформить и дошкольники, обучающиеся в учреждениях за пределами Москвы, однако они должны иметь постоянную регистрацию в столице.

В настоящее время в Москве дошкольную программу проходят свыше 50 тысяч детей старше семи лет. Для них предусмотрели такие же льготы на проезд, как для школьников и студентов.

Родителям рассказали, что для оформления карты своему ребенку потребуется авторизоваться на портале mos.ru и в разделе "Образование" выбрать "Оформление карты москвича", а затем нажать кнопку "Получить услугу". Далее необходимо выбрать "Первичный выпуск карты" и подтвердить, что ее оформляет законный представитель. Затем нужно будет заполнить информацию о ребенке как о держателе карты, если она не загрузилась автоматически из личного кабинета.

В процессе оформления важно выбрать правильную категорию – "Учащиеся (дошкольники с семи лет, школьники, учащиеся колледжа, студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры)". В разделе "Сведения об обучении" нужно выбрать образовательную организацию и нажать "Проверить учащегося". Также родителю необходимо будет предоставить фотографию дошкольника.

Затем предстоит выбрать место получения карты. Это можно сделать как в образовательном учреждении, так и в центре "Мои документы". Карта будет оформляться в течение 30 дней.

Ранее стало известно, что единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта могут создать в России до 2030 года.

В документе Минтранса указано, что проект "Зеленый цифровой коридор пассажира", а именно создание цифрового профиля пассажира является ключевым для достижения цели цифровой трансформации.

До этого в Минцифры РФ отметили, что использование биометрии для подтверждения личности при посадке в поезд повысит скорость идентификации пассажиров.



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