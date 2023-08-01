Единый биометрический цифровой проездной может быть создан до 2030 года

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Единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта могут создать в России до 2030 года. Об этом сообщается в проекте цифровой трансформации транспортной отрасли, опубликованном на сайте Минтранса.

В документе указано, что проект "Зеленый цифровой коридор пассажира", а именно создание цифрового профиля пассажира, единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта (с применением технологий биометрии) в частности является ключевым для достижение цели цифровой трансформации.

Ранее в РЖД заявили, что рассматривают возможность тестирования посадки по биометрии в "Сапсаны". В случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект в первом квартале 2024 года.

Также в Минцифры РФ сообщили, что использование биометрии для подтверждения личности при посадке в поезд повысит скорость идентификации пассажиров. При этом в министерстве подчеркнули, что использование биометрии носит только добровольный характер.

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ