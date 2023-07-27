РЖД протестируют посадку по биометрии для пассажиров "Сапсанов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность тестирования посадки в "Сапсаны" по биометрии. Об этом РИА Новости сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.

До этого СМИ, ссылаясь на источник, близкий к российскому правительству, сообщили, что РЖД намерены внедрить функцию верификации пассажиров при посадке на поезда дальнего следования. В Минцифры РФ считают, что подобная возможность могла бы оказаться полезной для забывших паспорт.

"Пилот мы смотрим, возможно на "Сапсане" потестировать. Там есть нюансы – есть промежуточные пункты посадки. Все эти нюансы мы должны учесть", – сообщил он.

Помимо этого, при внедрении подобной функции, отметил Чаркин, необходимо учитывать положения закона "О транспортной безопасности". По его словам, компания уже подготовила с Минтрансом и Минцифры РФ дорожную карту с рисками.

В случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект в первом квартале 2024 года.

До этого Чаркин заявил о неготовности клиентов РЖД приобретать билеты на поезда только в онлайн-формате. Продажи компании в дистанционном формате в 2023 году составили 76% против 63% в 2021 году. По словам замгендиректора, некоторые россияне испытывают трудности, пытаясь перейти на полную цифровизацию.



Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ