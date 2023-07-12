РЖД в аномальную жару чаще осматривают рельсы и регулируют их длину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РЖД увеличивают частоту осмотров рельсов в жару и при необходимости регулируют их длину, чтобы не было деформации полотна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Там пояснили, что аномальная жара может стать причиной деформации железнодорожного полотна и перегрева трансформаторных подстанций, а это, в свою очередь, может привести к происшествиям в регионах четырех федеральных округов.

Жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3–8 градусов выше средних климатических значений отмечается в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. РЖД в связи с этим ведут постоянный мониторинг состояния железнодорожного полотна.

"В течение года температура рельсов может колебаться более чем на 100 градусов. Это приводит к изменению их длины. Чтобы не допустить деформации железнодорожного полотна, проводится постоянная регулировка стыков и длины самих рельсов. В период экстремальных температур частота осмотров инфраструктуры увеличивается. При необходимости для обеспечения безопасности вводятся ограничения скорости движения поездов", – заявили в компании.

Ранее ВНИИ ГОЧС предупредил, что аномальная жара на этой неделе может стать причиной деформации железнодорожного полотна в регионах четырех федеральных округов.

Уточняется, что речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Томской и Астраханской областях.

В этих регионах также существует вероятность возникновения ЧП, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге впервые за историю метеонаблюдений зафиксировали жару в 40 градусов. Предыдущий максимум температуры был отмечен 16 июля 2020 года, он составлял 39,1 градуса.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире.

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