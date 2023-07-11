40-градусную жару впервые зафиксировали в Екатеринбурге

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Екатеринбурге впервые за историю метеонаблюдений зафиксировали жару в 40 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Уральский Гидрометцентр.

"11 июля в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий максимум температуры был отмечен 16 июля 2020 года, он составлял 39,1 градуса.

Между тем накануне воздух в городе прогревался до 38,3 градуса. Этот показатель стал рекордным для 10 июля.

Ранее сообщалось, что первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире. По данным Всемирной метеорологической организации ООН в этот период в разных частях мира были установлены рекорды по дневным температурам.



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