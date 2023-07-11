Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие дни

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Самым прохладным днем на этой неделе в Москве станет 13 июля. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает RT.

"В Москве похолодает, это связано с тем, что с Верхней Волги перемещается в северо-западном направлении циклон, и он продолжает оказывать охлаждающее влияние на столичный регион... Поскольку ожидается значительное количество облачности, осадки в виде дождя небольшого, умеренного по интенсивности, то все это будет ограничивать прогрев воздушных масс", – рассказала она.

По ее словам, в среду днем, 12 июля, ожидается 16–18 градусов, в четверг, 13 июля, прогнозируется от 14 до 16 градусов тепла. При этом дни будут пасмурными и дождливыми. Ночью в столице ожидается 10–12 градусов, в Подмосковье – 8–13 градусов. С пятницы, 14 июля, температура воздуха ночью повысится на 1 градус, а днем – на 3–4 градуса.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 12 и 13 июля в Москве значительно похолодает. Из-за сильного северного ветра и дождей москвичам будет казаться, что температура опустилась до 10–12 градусов.

"В Москве завтра и послезавтра облачность будет плотная, солнечные лучи будут поглощаться облаками. Завтра даже в послеполуденные часы максимальные температуры будут 16–18 градусов, а послезавтра – 14–16, при этом на самом деле погода будет казаться еще более холодной", – передает Агентство "Москва" слова синоптика.

Вильфанд рассказал, что подобное похолодание встречается раз в 30–40 лет. Наблюдаемый сейчас температурный режим характерен для третьей пятидневки мая или для четвертой пятидневки сентября.

Эксперт заявил, что снижение температуры на 4–6 градусов летом бывает редко, так как при появлении холодных воздушных масс все равно происходит прогрев солнцем, в отличие от зимнего периода.

Вильфанд заметил, что на фоне глобального потепления погода на планете становится более изменчивой. Кроме того, количество экстремальных характеристик встречается чаще. Поэтому "нормальная погода", соотносимая с многолетними значениями, будет встречаться реже.

"При этом не нужно каждое погодное явление связывать с глобальным потеплением, погода сама по себе очень изменчива, это естественный атмосферный процесс", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, в выходные дни температура воздуха повысится. В пятницу, 14 июля, ожидается от 17 до 19 градусов со знаком плюс. В этот день появится солнце, но пройдет небольшой дождь. В субботу, 15 июля, возможен кратковременный дождь. Температура ночью будет 10–15 градусов, днем – 18–23 градуса. В воскресенье, 16 июля, днем воздух может прогреться до 25 градусов, ночью ожидается 10–15 градусов.

Согласно предварительным расчетам, в начале следующей недели температура в Москве может превысить 25 градусов, заключил синоптик.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура и осадки в июле и августе в столице будут в пределах климатической нормы. Синоптик уточнила, что климатическая норма немного изменилась. Если раньше июль в Москве был дождливым, то по новой норме осадков стало выпадать меньше. Норма температуры, в свою очередь, повысилась на 1–1,5 градуса.