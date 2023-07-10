Москвичей предупредили о самой холодной неделе июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На неделе с 10 июля в столице прогнозируется похолодание ниже климатической нормы на 3–3,5 градуса. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" У нас прохладная макушка лета. По погоде самая холодная неделя этого июля. С подходом вторично холодных фронтальных разделов с севера и дожди могут быть, и температура во вторник, 11 июля, составит 18...20, в среду – порядка 16...18 градусов. Это где-то на 3–3,5 градуса ниже нормы.

В последующие дни прогнозируется постепенное повышение температуры."В четверг – пятницу будет до 21–23 градусов, а в субботу и воскресенье не исключены уже и 25 градусов. То есть мы пройдем через похолодание, и июль все-таки возьмет свое в конце недели", – заключил Шувалов.

Ранее жителям столицы рассказали, какой ожидается погода в июле и августе. По прогнозу специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, температура воздуха и осадки в последние два месяца лета в городе будут находиться в пределах нормы по климату.

