12:02Общество
Москвичей предупредили о самой холодной неделе июля
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На неделе с 10 июля в столице прогнозируется похолодание ниже климатической нормы на 3–3,5 градуса. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В последующие дни прогнозируется постепенное повышение температуры."В четверг – пятницу будет до 21–23 градусов, а в субботу и воскресенье не исключены уже и 25 градусов. То есть мы пройдем через похолодание, и июль все-таки возьмет свое в конце недели", – заключил Шувалов.
Ранее жителям столицы рассказали, какой ожидается погода в июле и августе. По прогнозу специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, температура воздуха и осадки в последние два месяца лета в городе будут находиться в пределах нормы по климату.
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