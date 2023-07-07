Москвичам рассказали о погоде в июле и августе

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Температура и осадки в июле и августе в столице будут в пределах климатической нормы. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

Синоптик уточнила, что климатическая норма немного изменилась. Если раньше июль в Москве был дождливым, то по новой норме осадков стало выпадать меньше. Норма температуры, в свою очередь, повысилась на 1–1,5 градуса.

Ранее сообщалось, что 6 июля стало самым теплым днем на планете за всю историю наблюдений за погодой. Среднемировая температура в этот день повысилась до 17,23 градуса.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что подобный тепловой рекорд может стать не единственным этим летом. Одна из причин этого связана с повышением температуры в перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до полудня 8 июля