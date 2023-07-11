Синоптик назвал самый холодный и дождливый день в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Со вторника, 11 июля, в Москве ожидается похолодание. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин, сообщает "Вечерняя Москва".

Синоптик отметил, что в столице температура воздуха составит до 15–20 градусов.

"Во вторник максимальная температура воздуха будет равна 17–20 градусам. В среду ожидается самый холодный день на этой неделе: температура воздуха не поднимется выше 18 градусов", – добавил Ильин.

Эксперт считает, что среда, 12 июля, будет самым дождливым днем на этой неделе. При этом вероятность осадков сохранится до конца недели. Также прогнозируется западный и северо-западный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду.

Ильин уточнил, что к середине недели ветер не будет таким порывистым, однако его скорость составит 7–12 метров в секунду.

Повышение температуры воздуха ожидается с четверга, 13 июля. Кроме того, к концу недели снизится вероятность осадков, заключил синоптик.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы о небольшом дожде и облачной погоде с прояснениями 11 июля.

Синоптики уточнили, что днем температура воздуха в столице ожидается в пределах от 18 до 20 градусов, а в Московской области – от 16 до 21 градуса. Ночью температура в Москве может понизиться до 10 градусов, по области – до 8 градусов.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 11 июля