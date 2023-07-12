04:13Регионы
В четырех федеральных округах РФ могут согнуться рельсы из-за аномальной жары – ВНИИ ГОЧС
Фото: 123RF/csmaster83
Аномальная жара на этой неделе может стать причиной деформации железнодорожного полотна в регионах четырех федеральных округов. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС.
Уточняется, что речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Томской и Астраханской областях.
В этих регионах также существует вероятность возникновения ЧП, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.
По информации института, в данных местах сохраняется жаркая сухая погода, а температура воздуха на 3–8 градусов превышает средние климатические значения.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге впервые за историю метеонаблюдений зафиксировали жару в 40 градусов. Предыдущий максимум температуры был отмечен 16 июля 2020 года, он составлял 39,1 градуса.
По данным Всемирной метеорологической организации ООН, первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире.
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