Суперкомпьютер спрогнозировал климатическую катастрофу на Земле

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Ученые из швейцарского института Пауля Шеррера вместе с коллегами из Китая, США, Швеции, Ирландии и Финляндии смоделировали климат на суперкомпьютере. Согласно ему, на Земле может возникнуть климатическая катастрофа. Результаты исследования опубликованы на сайте платформы Science Direct.

В исследовании отмечается, что авторы использовали климатические и экономические модели, учитывались 1,2 тысячи технологий производства и использования энергии, методы сокращения выбросов парниковых газов.

В ходе эксперимента суперкомпьютер сгенерировал 4 тысячи сценариев для 15 регионов мира, учитывая возможные развития событий с шагом в 10 лет до 2100 года. В 70% сценариев в следующие 5 лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Они станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления будут необратимыми и катастрофическими.

Добавляется, что эксперты призвали удержать потепление именно в этом пределе. Данное исследование, по их мнению, может помочь в разработке планов действий по борьбе с климатическими изменениями.

Ранее сообщалось, что 6 июля стало самым теплым днем на планете за всю историю наблюдений за погодой. Среднемировая температура повысилась до 17,23 градуса.

Также во вторник, 11 июля, жару в 40 градусов впервые за историю метеонаблюдений зафиксировали в Екатеринбурге. Предыдущий максимум температуры был отмечен 16 июля 2020 года, он составлял 39,1 градуса.

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