РЖД могут продавать онлайн 100% билетов, но не все пассажиры готовы к этому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

РЖД могут продавать в электронном виде 100% билетов, однако есть пассажиры, которые пока к этому не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на Форуме будущих технологий.

По его словам, в 2022 году РЖД продавали онлайн 63% билетов на поезда дальнего следования. В 2023 году речь идет уже о 76%.

"Готовы ли мы 100%? 100% готовы. Но есть люди, которым пока сложно быть полностью в цифровом мире, которым нужно прийти либо позвонить в контакт-центр, либо прийти к кассе и получить физический контакт с РЖД", – приводит его слова РИА Новости.

Чаркин подчеркнул, что компания обязана предоставлять свои сервисы абсолютно всем категориям граждан.

Ранее холдинг "Российские железные дороги" внедрил для пассажиров возможность оплачивать билеты на поезда через систему быстрых платежей (СБП).

В компании пояснили, что при покупке билета на экране платежного терминала будет высвечиваться QR-код, который необходимо отсканировать, чтобы подтвердить платеж. В настоящее время функция доступна в специализированных кассах, помеченных специальным знаком, на 12 вокзалах: на Казанском и Ленинградском в Москве, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска.