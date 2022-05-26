Кабмин РФ продлит программу компенсации расходов за использование СБП до конца 2022 года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении программы компенсации малому бизнесу расходов за использование Системы быстрых платежей до конца 2022 года.

"Решение приняли – продлим, продлим до конца года", – сказал Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Он поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить для этого документ.

18 мая Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с использованием специальной технологии, благодаря которой можно расплатиться за товар, приложив гаджет к платежному терминалу. Об этом сообщила зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, благодаря внедрению новой технологии появится возможность оперативно производить платеж через Систему быстрых платежей, при этом на стороне магазина необходимо будет иметь лишь обычную QR-наклейку с NFC-антенной.

