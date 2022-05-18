Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков – СМИ

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Немецкий Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, отключив их корреспондентские счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

В материале говорится, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета ряда российских финансовых организаций. Один из источников издания отметил, что, согласно уведомлению, счета должны были быть закрыты 8 апреля, однако работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля.

Другой источник издания подтвердил, что немецкий банк еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам.

"Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты корреспондентские счета. Отмечалось, что данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.

А в конце апреля стало известно, что инвестиционная компания "Интеррос" планирует приобрести 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой группы компаний "Тинькофф". Уточнялось, что сделка получила согласование Центрального банка России.

