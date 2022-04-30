Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской "дочки"

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Сбербанк заявил о решении не оспаривать отзыв лицензии у чешской "дочки" Sberbank CZ, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

"Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в середине апреля Национальный банк Чехии отозвал лицензию на ведение банковской деятельности у местного банка Sberbank CZ, который входит в банковскую группу Sberbank Europe.

Ранее в Кремле назвали неприемлемой национализацию "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" в Германии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время на Западе реализуется массированная кампания по отъему российской собственности.