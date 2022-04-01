В Кремле назвали неприемлемой национализацию "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" в Германии

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Кремль считает недопустимыми и неприемлемыми разговоры о возможности национализации дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти" в Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой", – сказал он.

По словам Пескова, в настоящее время на Западе реализуется массированная кампания по отъему российской собственности.

"Бандитский отъем собственности <...> происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее", – отметил он.

Песков напомнил, что Владимир Путин также говорил о бандитских, по сути, действиях в отношении российских резервов за рубежом. Представитель Кремля подчеркнул, что эти шаги являются незаконными.

"Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка вот национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего", – заключил Песков.

Накануне стало известно, что в Минэкономики Германии рассматривают возможность национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти". Такая мера может быть реализована в случае прекращения поставок российских энергоносителей в Германию.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

Президент РФ подчеркнул, что Россия является ответственным поставщиком, а потому продолжит поставлять газ в объемах и по ценам действующих контрактов. Если же недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, РФ будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.