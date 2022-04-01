Австрия выступила против введения эмбарго на поставку газа и нефти из России

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Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставку газа или нефти из России в Европу, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Он подчеркнул, что Вена сама сильно зависит от российских энергоносителей и вопрос газоснабжения в стране стоит очень остро.

"Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти", – сказал канцлер Австрии в интервью телеканалу ОЕ-24.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

Президент РФ подчеркнул, что Россия является ответственным поставщиком, а потому продолжит поставлять газ в объемах и по ценам действующих контрактов. Если же недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, РФ будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.