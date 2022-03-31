Путину представлены схемы перехода к оплате российского газа за рубли – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимиру Путину представлены проработанные схемы, позволяющие Западу оплачивать российский газ рублями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводятся на сайте "Комсомольской правды".

"Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения "приземлить" на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику Максиму Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера ФРГ Йоргу Кукису, что Орешкин и сделал", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Орешкин предметно разъяснил Берлину условия оплаты за газ в рублях по итогам разговора Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

По его словам, схема, по которой Германия сможет платить за российский газ в валюте с последующей конвертацией в рубли, не рассматривается. Представитель Кремля добавил, что о том, каким образом будут осуществляться платежи, может быть объявлено уже 31 марта.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта 2022 года.

Страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, заявили, что не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями.

