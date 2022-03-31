Германия продолжит платить за российский газ в евро и долларах – канцлер ФРГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Германия продолжит платить за российский газ в евро и долларах, поскольку действующими контрактами предусмотрены платежи только в этих валютах. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы посмотрели контракты на поставки газа. Там написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах. В ходе разговора с российским президентом я дал понять, что так и останется", – цитирует его ТАСС.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер добавил, что его ведомство сравнит предложения России и условия уже заключенных контрактов, и подчеркнул, что в этом вопросе речи о шантаже со стороны Москвы идти не может.
Накануне состоялся телефонный разговор Олафа Шольца с Владимиром Путиным, в ходе которого политики обсуждали вопрос оплаты российского газа рублями. Тогда канцлер ФРГ заявил, что Берлин до сих пор исходит из того, что контракты должны оплачиваться в долларах или евро.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. 31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля.
Эксперты заявили, что европейские страны не смогут отказаться от российского газа
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