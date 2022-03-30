Шольц не согласился с предложенной схемой расчетов за российский газ

Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе беседы политики обсуждали вопрос оплаты российского газа рублями, передает ТАСС.
Представитель правительства ФРГ заявил, что Берлин до сих пор исходит из того, что контракты должны оплачиваться в долларах или евро.
"Платежи по-прежнему будут отправляться исключительно в евро и переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли", – описали в ФРГ предложенную схему.
В кабмине страны подчеркнули, что Шольц не согласился на подобную процедуру и запросил письменную информацию по ней.
"Остается в силе соглашение "семерки": поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах, как указано в договорах", – говорится в сообщении.
Владимир Путин ранее заявил, что РФ будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Ряд европейских стран официально объявили, что не планируют оплачивать топливо в рублях. В частности, соответствующие заявления 30 марта сделали Болгария и Великобритания.
Эксперты заявили, что европейские страны не смогут отказаться от российского газа
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