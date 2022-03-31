Россия будет увеличивать долю расчетов в нацвалютах – Путин

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Россия будет расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте стран, которые являются надежными партнерами РФ, сообщил Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок.

Президент пообещал и дальше последовательно и системно двигаться в направлении по укреплению финансово-экономического суверенитета страны в рамках долгосрочного плана.

Ранее сообщалось, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что при проведении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать свою валюту в соответствии с собственными потребностями. Это позволит избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты.

Ранее экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

В свою очередь, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин считает, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО, теряют свою значимость.

