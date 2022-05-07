Австрийский Raiffeisenbank прекратил отношения с рядом банков из России

Фото: depositphotos/Vladru

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в корреспондентские счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя австрийской кредитной организации.

Собеседник издания не уточнил, о каких именно российских банках идет речь. Тем не менее, он подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк.

Ранее сообщалось, что "Тинькофф банк" остановил на время SWIFT-переводы в евро в связи с увеличением сроков их прохождения. "Тинькофф банк" – онлайн-банк без отделений. Кредитная организация является частью группы "Тинькофф", в которую также входят виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн-трэвел-агентство, а также АНО "Тинькофф образование".

До этого сообщалось, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС может быть дополнен положениями об отключении Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной системы платежей SWIFT. Отмечается, что с данным предложением намерены выступить члены Еврокомиссии. Кроме того, новые ограничения могут затронуть Сбербанк.