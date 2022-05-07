Австрийский Raiffeisenbank прекратил отношения с рядом банков из России

Фото: depositphotos/Vladru
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в корреспондентские счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя австрийской кредитной организации.
Собеседник издания не уточнил, о каких именно российских банках идет речь. Тем не менее, он подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк.
Ранее сообщалось, что "Тинькофф банк" остановил на время SWIFT-переводы в евро в связи с увеличением сроков их прохождения. "Тинькофф банк" – онлайн-банк без отделений. Кредитная организация является частью группы "Тинькофф", в которую также входят виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн-трэвел-агентство, а также АНО "Тинькофф образование".
До этого сообщалось, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС может быть дополнен положениями об отключении Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной системы платежей SWIFT. Отмечается, что с данным предложением намерены выступить члены Еврокомиссии. Кроме того, новые ограничения могут затронуть Сбербанк.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: