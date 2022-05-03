Тиньков планирует вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бизнесмен Олег Тиньков намерен вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha. Об этом со ссылкой на соцсети предпринимателя сообщает "Интерфакс".
"Прощай "Тинькофф банк". Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России", – заявил Тиньков.
Предприниматель подчеркнул, что является одним из немногих, кто построил в РФ четыре разных бизнеса с нуля.
"Я забираю из страны бренды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье", – отметил бизнесмен.
Он также поблагодарил владельца компании "Интеррос" Владимира Потанина, выкупившего долю TCS Group, принадлежавшую семье Тинькова. Тем не менее, предприниматель считает, что акции пришлось продать "за копейки".
Ранее на своей странице в одной из социальных сетей Олег Тиньков раскритиковал специальную военную операцию на Украине. В "Тинькофф Банке" назвали его слова личным мнением. В компании напомнили, что Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы.
Позже инвестиционная компания "Интеррос" объявила о приобретении 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой группы компаний "Тинькофф". В компании подчеркнули, что сделка получила согласование Центробанка России.
Олег Тиньков нашел покупателя на долю своей семьи в банке "Тинькофф"
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