Великобритания отменила транспортные санкции против Тинькова и партнера Абрамовича

Фото: depositphotos/Fredex

Власти исключили из перечня транспортные ограничения против основателя "Тинькофф-банка" Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера, сообщает РБК со ссылкой на обновленный санкционный список.

В частности, Лондон отменил транспортные ограничения, которые грозили задержанием яхт и самолетов бизнесменов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. Под санкции подпали глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.

В санкционный список оказались внесены Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, Уральский банк реконструкции и развития. Помимо этого, санкции введены против РЖД, "Совкомфлота", "Алросы", "Русгидро" и ряда предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники.

Ранее Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом были заморожены их активы в Великобритании, также был введен запрет на въезд в страну. Помимо этого, Британия ввела санкции против центрального научно-исследовательского института химии и механики РФ якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году.

В свою очередь, посольство России в Великобритании назвало новый пакет санкций против России, принятых Лондоном, примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент. В ведомстве подчеркнули, что вводя санкции против организаций и частных лиц, Великобритания демонстрирует абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям" и принципам неприкосновенности частной собственности.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

